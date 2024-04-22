Вягишева Татьяна Петровна
Место рождения
Дата рождения1877
Дата смерти1955
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: Вягишев Петр Яковлев
Бракосочетание
21.04.1903
Рождение ребёнка
1904
Сын: Филимонов Константин
Отец ребёнка: Филимонов Jоанн Андреевич
Рождение ребёнка
18.07.1905 ст.
Дочь: Олимпиада
Отец ребёнка: Филимонов Jоанн Андреевич
Рождение ребёнка
11.05.1908
Дочь: Бутылкина Клавдия
Отец ребёнка: Филимонов Jоанн Андреевич
Рождение ребёнка
19.08.1910
Сын: Филимонова Илья
Отец ребёнка: Филимонов Jоанн Андреевич
Рождение ребёнка
20.12.1915
Дочь: Жуковская Евгения
Отец ребёнка: Филимонов Jоанн Андреевич
Рождение ребёнка
22.02.1918
Сын: Филимонов Александр
Отец ребёнка: Филимонов Jоанн Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Филимонова Борис
Отец ребёнка: Филимонов Jоанн Андреевич
Смерть
1955