Вягишева Татьяна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВягишева Татьяна Петровна

Вягишева Татьяна Петровна

Место рождения

Владивосток, Владивостокский, Приморский край

Дата рождения

1877

Дата смерти

1955

Пол

Женский

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Вягишев Петр Яковлев

Мать: Вягишева Надежда Просфиришна

Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Бракосочетание
21.04.1903

Муж: Филимонов Jоанн Андреевич

Уссурийск, Уссурийский, Приморский край
Рождение ребёнка
1904

Сын: Филимонов Константин

Отец ребёнка: Филимонов Jоанн Андреевич

Рождение ребёнка
18.07.1905 ст.

Дочь: Олимпиада

Отец ребёнка: Филимонов Jоанн Андреевич

Уссурийск, Уссурийский, Приморский край
Рождение ребёнка
11.05.1908

Дочь: Бутылкина Клавдия

Отец ребёнка: Филимонов Jоанн Андреевич

Толвуя, Медвежьегорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
19.08.1910

Сын: Филимонова Илья

Отец ребёнка: Филимонов Jоанн Андреевич

Толвуя, Медвежьегорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
20.12.1915

Дочь: Жуковская Евгения

Отец ребёнка: Филимонов Jоанн Андреевич

Горное Шелтозеро, Прионежский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
22.02.1918

Сын: Филимонов Александр

Отец ребёнка: Филимонов Jоанн Андреевич

Горное Шелтозеро, Прионежский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Филимонова Борис

Отец ребёнка: Филимонов Jоанн Андреевич

Смерть
1955
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close