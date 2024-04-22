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Филимонова Илья

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Место рождения

Толвуя, Медвежьегорский муниципальный район, Республика Карелия

Дата рождения

19.08.1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1874 г.р.

Мать

1877 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1910

Отец: Филимонов Jоанн Андреевич

Мать: Вягишева Татьяна Петровна

Толвуя, Медвежьегорский муниципальный район, Республика Карелия
Крещение
29.08.1910
Толвуя, Медвежьегорский муниципальный район, Республика Карелия
Восприемники: Брат новорожденного Константин Иванович и Падмозерского прихода деревни Падмозера крестьянская жена Петровна Белоусова
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
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