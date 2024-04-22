Филимонова Илья
Место рождения
Дата рождения19.08.1910
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1910
Отец: Филимонов Jоанн Андреевич
Крещение
29.08.1910
Восприемники: Брат новорожденного Константин Иванович и Падмозерского прихода деревни Падмозера крестьянская жена Петровна Белоусова
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия