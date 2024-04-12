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Парфенова Наталья Андриановна

Место рождения

Шуйское, Вяземский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

16.08.1886

Дата смерти

1972

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1886

Отец: Васильев Андриан

Мать: Евдокия Васильева

Шуйское, Вяземский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
07.01.1907

Муж: Парфенов Федор Алексеевич

Шуйское, Вяземский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
08.11.1910

Сын: Парфенов Михаил

Отец ребёнка: Парфенов Федор Алексеевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
20.03.1915

Дочь: Мартынюк Александра

Отец ребёнка: Парфенов Федор Алексеевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
09.04.1925

Сын: Парфенов Владимир

Отец ребёнка: Парфенов Федор Алексеевич

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1972
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Ваганьковское
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