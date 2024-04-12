Парфенова Наталья Андриановна
Место рождения
Дата рождения16.08.1886
Дата смерти1972
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1886
Отец: Васильев Андриан
Мать: Евдокия Васильева
Бракосочетание
07.01.1907
Рождение ребёнка
08.11.1910
Сын: Парфенов Михаил
Отец ребёнка: Парфенов Федор Алексеевич
Рождение ребёнка
20.03.1915
Дочь: Мартынюк Александра
Отец ребёнка: Парфенов Федор Алексеевич
Рождение ребёнка
09.04.1925
Сын: Парфенов Владимир
Отец ребёнка: Парфенов Федор Алексеевич
Смерть
1972
Похороны
Неизвестно
Ваганьковское