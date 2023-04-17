Евдокия Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Муж

1846 г.р.

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.08.1886

Дочь: Парфенова Наталья Андриановна

Отец ребёнка: Васильев Андриан

Шуйское, Вяземский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Васильев Андриан

Смерть
Неизвестно
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