Евдокия Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.08.1886
Дочь: Парфенова Наталья Андриановна
Отец ребёнка: Васильев Андриан
Шуйское, Вяземский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Васильев Андриан
Смерть
Неизвестно