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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3508Шуйское, с. вл.при рч. Качне.32830120148Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
134. Шуйское, село бывшее владельческое, при реке Качне, дворов 31, жителей 232, волостное правление, церковь православная
Список населённых мест Смоленской губернии 1904 года
№НаименованиеТипОт уездного городаДворовМужчинЖенщинЦеркви и прочие здания
349ШуйскоеСело3563177184Церковь церковно-приходская школа, две мелочных лавки, винная лавка, шерсточесалка кон. и водяная мельница. Ярмарка 13 и 14 сентября.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
179917Шуйскоесело55°29'00"34°32'00"N-36-022
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
66605480192с Шуйскоесело