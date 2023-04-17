Парфенов Федор Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.01.1886
Дата смерти12.12.1947
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1886
Отец: Парфенов Алексей
Бракосочетание
07.01.1907
Шуйское, Вяземский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
08.11.1910
Сын: Парфенов Михаил
Мать ребёнка: Парфенова Наталья Андриановна
Рождение ребёнка
20.03.1915
Дочь: Мартынюк Александра
Мать ребёнка: Парфенова Наталья Андриановна
Рождение ребёнка
09.04.1925
Сын: Парфенов Владимир
Мать ребёнка: Парфенова Наталья Андриановна
Смерть
12.12.1947
Похороны
Неизвестно
Ваганьковское