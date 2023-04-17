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Парфенов Федор Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.01.1886

Дата смерти

12.12.1947

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1886

Отец: Парфенов Алексей

Мать: не указана

Бракосочетание
07.01.1907

Жена: Парфенова Наталья Андриановна

Шуйское, Вяземский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
08.11.1910

Сын: Парфенов Михаил

Мать ребёнка: Парфенова Наталья Андриановна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
20.03.1915

Дочь: Мартынюк Александра

Мать ребёнка: Парфенова Наталья Андриановна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
09.04.1925

Сын: Парфенов Владимир

Мать ребёнка: Парфенова Наталья Андриановна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
12.12.1947
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Ваганьковское
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