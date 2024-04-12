Мартынюк (Парфенова) Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мартынюк (Парфенова) Александра

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

20.03.1915

Дата смерти

12.10.1974

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1915

Отец: Парфенов Федор Алексеевич

Мать: Парфенова Наталья Андриановна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1939

Сын: Мартынюк Владимир

Отец ребёнка: Мартынюк Алексей Кондратьевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1940

Сын: Мартынюк Валерий

Отец ребёнка: Мартынюк Алексей Кондратьевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1942

Сын: Мартынюк Вадим

Отец ребёнка: Мартынюк Алексей Кондратьевич

Рождение ребёнка
23.11.1947

Дочь: Ильина Марина

Отец ребёнка: Мартынюк Алексей Кондратьевич

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мартынюк Алексей Кондратьевич

Смерть
12.10.1974
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