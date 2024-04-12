Мартынюк (Парфенова) Александра
Место рождения
Дата рождения20.03.1915
Дата смерти12.10.1974
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1915
Рождение ребёнка
1939
Сын: Мартынюк Владимир
Отец ребёнка: Мартынюк Алексей Кондратьевич
Рождение ребёнка
1940
Сын: Мартынюк Валерий
Отец ребёнка: Мартынюк Алексей Кондратьевич
Рождение ребёнка
1942
Сын: Мартынюк Вадим
Отец ребёнка: Мартынюк Алексей Кондратьевич
Рождение ребёнка
23.11.1947
Дочь: Ильина Марина
Отец ребёнка: Мартынюк Алексей Кондратьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.10.1974