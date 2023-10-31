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Забелин Сергей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.09.1924

Дата смерти

16.06.1987

Пол

Мужской

Добавил:

ПТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1924

Отец: Забелин Сергей Феоктистович

Мать: Забелина Татьяна Дементьевна

Военная служба
04.05.1942
Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
призван на военную службу имел 4 класса образования и гражданскую специальность - сапожник | Белёвский военкомат
Военная служба
19.07.1945
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Прибыл из Эвакогоспиталя 1014 в часть | 267 запасной полк
Военная служба
25.07.1945
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Убыл из воинской части
Рождение ребёнка
24.02.1947

Дочь: Ольга

Мать ребёнка: Забелина Нина

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
18.08.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Забелина Нина

Рождение ребёнка
19.10.1953

Дочь: Елена

Мать ребёнка: Забелина Нина

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Забелина Нина

Смерть
16.06.1987
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Похороны
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Южное кладбище
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