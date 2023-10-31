Забелин Сергей
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.09.1924
Дата смерти16.06.1987
ПолМужской
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1924
Военная служба
04.05.1942
Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
призван на военную службу имел 4 класса образования и гражданскую специальность - сапожник | Белёвский военкомат
Военная служба
19.07.1945
Прибыл из Эвакогоспиталя 1014 в часть | 267 запасной полк
Военная служба
25.07.1945
Убыл из воинской части
Рождение ребёнка
24.02.1947
Дочь: Ольга
Мать ребёнка: Забелина Нина
Рождение ребёнка
18.08.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Забелина Нина
Рождение ребёнка
19.10.1953
Дочь: Елена
Мать ребёнка: Забелина Нина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Забелина Нина
Смерть
16.06.1987
Похороны
Неизвестно
Южное кладбище