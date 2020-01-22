(Тищенко (Забелина)) Ольга
Место рождения
Дата рождения24.02.1947
Дата смерти22.01.2020
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1947
Отец: Забелин Сергей
Мать: Забелина Нина
Образование
01.09.1954
Поступление в восьмилетнюю школу 22 на 1 линии В.О. (теперь в здании - факультет журналистики СПбГУ)
Работа или профессия
Между 1962 и 1964
Василеостровский районный суд
Образование
1962
школа 22
Бракосочетание
04.02.1967
Муж: Тищенко Евгений
познакомились в 1965, на Пасху (25 апреля), зарегистрировали брак в ЗАКСе на Серпуховской, жили в комнате т.Нади на Клинском пр.
Рождение ребёнка
24.08.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Тищенко Евгений
Место жительства
1970
из Ленинграда в г.Николаев
вместе с супругом, получившим распределение из Академии художеств в Союз художников г.Николаева, УССР
Рождение ребёнка
19.03.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Тищенко Евгений
Николаев, Ukraine
Место жительства
?.03.1975
из г.Николаева в г.Обнинск Калужской обл.
Работа или профессия
Между 1975 и 1995
Обнинск, город Обнинск, Калужская область
ЦМСЧ (Центральная Медсанчасть) N8
Место жительства
1996
из г.Обнинска в Санкт-Петербург
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
22.01.2020
в 17:00 в реанимации Санкт-Петербургского гериатрического центра на наб.реки Фонтанки, 148