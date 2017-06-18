Забелина (Матвеева) Нина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Забелина (Матвеева) Нина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.05.1925

Дата смерти

18.06.2017

Пол

Женский

Добавил:

ПТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1925

Отец: Матвеев Николай Петрович

Мать: Беляева Наталия Павловна

Рождение ребёнка
24.02.1947

Дочь: Ольга

Отец ребёнка: Забелин Сергей

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
18.08.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Забелин Сергей

Рождение ребёнка
19.10.1953

Дочь: Елена

Отец ребёнка: Забелин Сергей

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Работа или профессия
?.09.1962
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Ленинградское пассажирское автобусное предприятие N 4, кондуктор (т.N 7051)
Награда
20.05.1980
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Почетная грамота ЛПАП N4 и денежная премия (25 руб.) за высокие производственные показатели и в связи с 55-летием
Награда
21.12.2013
РФ
Юбилейная медаль «70я годовщина Победы в ВОВ 1941-1945 гг»
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Забелин Сергей

Смерть
18.06.2017
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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