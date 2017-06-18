Забелина (Матвеева) Нина
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.05.1925
Дата смерти18.06.2017
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1925
Отец: Матвеев Николай Петрович
Мать: Беляева Наталия Павловна
Рождение ребёнка
24.02.1947
Дочь: Ольга
Отец ребёнка: Забелин Сергей
Рождение ребёнка
18.08.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Забелин Сергей
Рождение ребёнка
19.10.1953
Дочь: Елена
Отец ребёнка: Забелин Сергей
Работа или профессия
?.09.1962
Ленинградское пассажирское автобусное предприятие N 4, кондуктор (т.N 7051)
Награда
20.05.1980
Почетная грамота ЛПАП N4 и денежная премия (25 руб.) за высокие производственные показатели и в связи с 55-летием
Награда
21.12.2013
РФ
Юбилейная медаль «70я годовщина Победы в ВОВ 1941-1945 гг»
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Забелин Сергей
Смерть
18.06.2017