Забелин Сергей Феоктистович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.03.1911
Сын: Забелин Василий Сергеевич
Мать ребёнка: Забелина Татьяна Дементьевна
Рождение ребёнка
16.09.1913
Дочь: Евфимия
Мать ребёнка: Забелина Татьяна Дементьевна
Рождение ребёнка
01.12.1915
Мать ребёнка: Забелина Татьяна Дементьевна
Рождение ребёнка
1918
Сын: Забелин Григорий
Мать ребёнка: Забелина Татьяна Дементьевна
Рождение ребёнка
25.09.1924
Сын: Забелин Сергей
Мать ребёнка: Забелина Татьяна Дементьевна
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Андреева Александра Сергеевна
Мать ребёнка: Забелина Татьяна Дементьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Забелина Татьяна Дементьевна
Работа или профессия
Неизвестно
из крестьян
Работа или профессия
Неизвестно
По семейному преданию служил мичманом в Кронштадте. Женившись, оставил службу и увёз супругу (выпускницу Смольного института?) в имение в г.Белёв. В анналах пока улалось найти сведения следующие: «Заб... Показать все
Военная служба
Неизвестно
Канонир Кронштадтской крепостной артиллерии
Смерть
Неизвестно