Забелин Сергей Феоктистович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Забелин Сергей Феоктистович

Место рождения

Поздняково, Ульяновский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Поздняково, Ульяновский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
21.03.1911

Сын: Забелин Василий Сергеевич

Мать ребёнка: Забелина Татьяна Дементьевна

Кронштадт, Кронштадтское военное губернаторство
Рождение ребёнка
16.09.1913

Дочь: Евфимия

Мать ребёнка: Забелина Татьяна Дементьевна

Рождение ребёнка
01.12.1915

Сын: Забелин Михаил Сергеевич

Мать ребёнка: Забелина Татьяна Дементьевна

Рождение ребёнка
1918

Сын: Забелин Григорий

Мать ребёнка: Забелина Татьяна Дементьевна

Рождение ребёнка
25.09.1924

Сын: Забелин Сергей

Мать ребёнка: Забелина Татьяна Дементьевна

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Андреева Александра Сергеевна

Мать ребёнка: Забелина Татьяна Дементьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Забелина Татьяна Дементьевна

Работа или профессия
Неизвестно
Поздняково, Ульяновский муниципальный район, Калужская область
из крестьян
Работа или профессия
Неизвестно
По семейному преданию служил мичманом в Кронштадте. Женившись, оставил службу и увёз супругу (выпускницу Смольного института?) в имение в г.Белёв. В анналах пока улалось найти сведения следующие: «Заб... Показать все
Военная служба
Неизвестно
Кронштадт, Кронштадтское военное губернаторство
Канонир Кронштадтской крепостной артиллерии
Смерть
Неизвестно
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