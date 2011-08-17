Забелин Михаил Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.12.1915
Дата смерти17.08.2011
ПолМужской
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1915
Рождение ребёнка
1947
Рождение ребёнка
02.08.1949
Рождение ребёнка
1955
Сын: Забелин Владимир Михайлович
Мать ребёнка: Забелина Анна
Рождение ребёнка
03.06.1961
Смерть
17.08.2011
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Горняцкое кладбище