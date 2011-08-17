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Забелин Михаил Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.12.1915

Дата смерти

17.08.2011

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

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1955 г.р.
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Добавил:

ПТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1915

Отец: Забелин Сергей Феоктистович

Мать: Забелина Татьяна Дементьевна

Рождение ребёнка
1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Забелина Анна

Рождение ребёнка
02.08.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Забелина Анна

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1955

Сын: Забелин Владимир Михайлович

Мать ребёнка: Забелина Анна

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
03.06.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Забелина Анна

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Смерть
17.08.2011
Тула, город Тула, Тульская область
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Тула, город Тула, Тульская область
Горняцкое кладбище
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