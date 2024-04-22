Забелина (Полякова) Татьяна Дементьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Забелина (Полякова) Татьяна Дементьевна

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Место рождения

Верхняя Передель, Ульяновский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

04.02.1967

Пол

Женский

Добавил:

ПТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Поляков Дементий

Мать: не указана

Верхняя Передель, Ульяновский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
21.03.1911

Сын: Забелин Василий Сергеевич

Отец ребёнка: Забелин Сергей Феоктистович

Кронштадт, Кронштадтское военное губернаторство
Рождение ребёнка
16.09.1913

Дочь: Евфимия

Отец ребёнка: Забелин Сергей Феоктистович

Рождение ребёнка
01.12.1915

Сын: Забелин Михаил Сергеевич

Отец ребёнка: Забелин Сергей Феоктистович

Рождение ребёнка
1918

Сын: Забелин Григорий

Отец ребёнка: Забелин Сергей Феоктистович

Рождение ребёнка
25.09.1924

Сын: Забелин Сергей

Отец ребёнка: Забелин Сергей Феоктистович

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Андреева Александра Сергеевна

Отец ребёнка: Забелин Сергей Феоктистович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Забелин Сергей Феоктистович

Смерть
04.02.1967
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