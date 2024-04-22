Забелина (Полякова) Татьяна Дементьевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти04.02.1967
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Поляков Дементий
Рождение ребёнка
21.03.1911
Сын: Забелин Василий Сергеевич
Отец ребёнка: Забелин Сергей Феоктистович
Кронштадт, Кронштадтское военное губернаторство
Рождение ребёнка
16.09.1913
Дочь: Евфимия
Отец ребёнка: Забелин Сергей Феоктистович
Рождение ребёнка
01.12.1915
Отец ребёнка: Забелин Сергей Феоктистович
Рождение ребёнка
1918
Сын: Забелин Григорий
Отец ребёнка: Забелин Сергей Феоктистович
Рождение ребёнка
25.09.1924
Сын: Забелин Сергей
Отец ребёнка: Забелин Сергей Феоктистович
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Андреева Александра Сергеевна
Отец ребёнка: Забелин Сергей Феоктистович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Забелин Сергей Феоктистович
Смерть
04.02.1967