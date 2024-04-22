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Забелин Василий Сергеевич

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Место рождения

Кронштадт, Кронштадтское военное губернаторство

Дата рождения

21.03.1911

Дата смерти

15.12.1941

Пол

Мужской

Добавил:

ПТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1911

Отец: Забелин Сергей Феоктистович

Мать: Забелина Татьяна Дементьевна

Кронштадт, Кронштадтское военное губернаторство
Рождение ребёнка
09.10.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Анастасия

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Военная служба
?.07.1941
Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
красноармеец 888 сп 296 (298?) сд | Белевский РВК
Рождение ребёнка
1941

Сын: Забелин Анатолий

Мать ребёнка: Анастасия

Военная служба
1941
http://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=54289730
Крещение
25.03.2011
Кронштадт, Кронштадтское военное губернаторство
Крещение совершено свящ. Димитрием Каменоградским с дьяконом Иоанном Лебедевым. | Андреевский собор
Работа или профессия
Неизвестно
Шофёр (?)
Смерть
15.12.1941
шталаг XI D (321), шталаг XI C (311) Расположение: Германия, Нижняя Саксония, Ербке (Oerbke)
Погиб в плену
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