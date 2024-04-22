Забелин Василий Сергеевич
Место рождения
Дата рождения21.03.1911
Дата смерти15.12.1941
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1911
Рождение ребёнка
09.10.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Анастасия
Военная служба
?.07.1941
красноармеец 888 сп 296 (298?) сд | Белевский РВК
Рождение ребёнка
1941
Сын: Забелин Анатолий
Мать ребёнка: Анастасия
Военная служба
1941
http://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=54289730
Крещение
25.03.2011
Крещение совершено свящ. Димитрием Каменоградским с дьяконом Иоанном Лебедевым. | Андреевский собор
Работа или профессия
Неизвестно
Шофёр (?)
Смерть
15.12.1941
шталаг XI D (321), шталаг XI C (311) Расположение: Германия, Нижняя Саксония, Ербке (Oerbke)
Погиб в плену