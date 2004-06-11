(Бударина) Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Бударина) Анастасия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.11.1913

Дата смерти

11.06.2004

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1941 г.р.

Добавил:

ПТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.10.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Забелин Василий Сергеевич

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1941

Сын: Забелин Анатолий

Отец ребёнка: Забелин Василий Сергеевич

Смерть
11.06.2004
Корсаков, Корсаковский, Сахалинская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
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