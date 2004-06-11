(Бударина) Анастасия
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.11.1913
Дата смерти11.06.2004
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1913
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.10.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Забелин Василий Сергеевич
Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1941
Сын: Забелин Анатолий
Отец ребёнка: Забелин Василий Сергеевич
Смерть
11.06.2004
Корсаков, Корсаковский, Сахалинская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость