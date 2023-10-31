Забелин Анатолий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1941
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1941
Отец: Забелин Василий Сергеевич
Мать: Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Валентина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Валентина
Работа или профессия
Неизвестно
Художник? Расписал церковь в г.Белёве
Смерть
Неизвестно