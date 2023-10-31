Забелин Анатолий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Забелин Анатолий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1941

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1911 г.р.

Мать

1913 г.р.

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ПТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1941

Отец: Забелин Василий Сергеевич

Мать: Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Валентина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Валентина

Работа или профессия
Неизвестно
Художник? Расписал церковь в г.Белёве
Смерть
Неизвестно
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