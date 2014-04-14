Андреева (Забелина) Александра Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1928
Дата смерти14.04.2014
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Андреев Юрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Андреев Юрий
Смерть
14.04.2014