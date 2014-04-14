Андреева (Забелина) Александра Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андреева (Забелина) Александра Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1928

Дата смерти

14.04.2014

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ПТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: Забелин Сергей Феоктистович

Мать: Забелина Татьяна Дементьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Андреев Юрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Андреев Юрий

Смерть
14.04.2014
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