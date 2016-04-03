(Александрова (Забелина)) Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Александрова (Забелина)) Елена

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Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

19.10.1953

Дата смерти

03.04.2016

Пол

Женский

Отец

1924 г.р.

Мать

1925 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

ПТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1953

Отец: Забелин Сергей

Мать: Забелина Нина

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
23.09.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Развод
31.05.1983

Муж: скрыто настройками приватности

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
03.04.2016
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