(Александрова (Забелина)) Елена
Место рождения
Дата рождения19.10.1953
Дата смерти03.04.2016
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1953
Отец: Забелин Сергей
Мать: Забелина Нина
Рождение ребёнка
23.09.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Развод
31.05.1983
Муж: скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
03.04.2016