Шелонцов Иван Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смерти06.04.1876 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Рождение ребёнка
1826
Сын: Шолонцов Василий Иванович
Мать ребёнка: Шелонцова Анна Даниловна
Рождение ребёнка
1830
Мать ребёнка: Шелонцова Анна Даниловна
Рождение ребёнка
1833
Мать ребёнка: Шелонцова Анна Даниловна
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Шелонцова Васса Ивановна
Мать ребёнка: Шелонцова Анна Даниловна
Рождение ребёнка
1843
Мать ребёнка: Шелонцова Анна Даниловна
Рождение ребёнка
1845
Мать ребёнка: Шелонцова Анна Даниловна
Смерть
06.04.1876 ст.