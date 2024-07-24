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Шелонцов Иван Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

06.04.1876 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Шелонцов Григорий Кириллович

Мать: Шелонцова Мария Филипповна

Рождение ребёнка
1826

Сын: Шолонцов Василий Иванович

Мать ребёнка: Шелонцова Анна Даниловна

Рождение ребёнка
1830

Сын: Шелонцов Семён Иванович

Мать ребёнка: Шелонцова Анна Даниловна

Рождение ребёнка
1833

Сын: Шелонцов Иван Иванович

Мать ребёнка: Шелонцова Анна Даниловна

Александровск, Александровский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Шелонцова Васса Ивановна

Мать ребёнка: Шелонцова Анна Даниловна

Рождение ребёнка
1843

Сын: Шелонцов Иван Иванович

Мать ребёнка: Шелонцова Анна Даниловна

Рождение ребёнка
1845

Сын: Шелонцов Яков Иванович

Мать ребёнка: Шелонцова Анна Даниловна

Смерть
06.04.1876 ст.
Александровск, Александровский муниципальный район, Пермский край

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