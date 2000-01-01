Шолонцов Василий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Шелонцова Степанида Васильевна
Мать ребёнка: Шелонцова Васса Фёдоровна
Рождение ребёнка
1848
Сын: Шелонцов Николай Васильевич
Мать ребёнка: Шелонцова Васса Фёдоровна
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Шелонцова Ефимья Васильевна
Мать ребёнка: Шелонцова Васса Фёдоровна
Бракосочетание
Неизвестно