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Шолонцов Василий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Шелонцов Иван Григорьевич

Мать: Шелонцова Анна Даниловна

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Шелонцова Степанида Васильевна

Мать ребёнка: Шелонцова Васса Фёдоровна

Рождение ребёнка
1848

Сын: Шелонцов Николай Васильевич

Мать ребёнка: Шелонцова Васса Фёдоровна

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Шелонцова Ефимья Васильевна

Мать ребёнка: Шелонцова Васса Фёдоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шелонцова Васса Фёдоровна

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