Шелонцова Степанида Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шелонцова Степанида Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1846

Пол

Женский

Отец

1826 г.р.

Мать

1828 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: Шолонцов Василий Иванович

Мать: Шелонцова Васса Фёдоровна

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