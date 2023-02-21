Шелонцова Васса Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шелонцова Васса Фёдоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Шелонцова Степанида Васильевна

Отец ребёнка: Шолонцов Василий Иванович

Рождение ребёнка
1848

Сын: Шелонцов Николай Васильевич

Отец ребёнка: Шолонцов Василий Иванович

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Шелонцова Ефимья Васильевна

Отец ребёнка: Шолонцов Василий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шолонцов Василий Иванович

Смерть
Неизвестно
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