Шелонцова Васса Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Шелонцова Степанида Васильевна
Отец ребёнка: Шолонцов Василий Иванович
Рождение ребёнка
1848
Сын: Шелонцов Николай Васильевич
Отец ребёнка: Шолонцов Василий Иванович
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Шелонцова Ефимья Васильевна
Отец ребёнка: Шолонцов Василий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно