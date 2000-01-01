Шелонцова Анна Даниловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1800
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1826
Сын: Шолонцов Василий Иванович
Отец ребёнка: Шелонцов Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
1830
Отец ребёнка: Шелонцов Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
1833
Отец ребёнка: Шелонцов Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
1835
Отец ребёнка: Шелонцов Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Шелонцова Васса Ивановна
Отец ребёнка: Шелонцов Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
1843
Отец ребёнка: Шелонцов Иван Григорьевич