Шелонцова Анна Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шелонцова Анна Даниловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1800

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1826

Сын: Шолонцов Василий Иванович

Отец ребёнка: Шелонцов Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
1830

Сын: Шелонцов Семён Иванович

Отец ребёнка: Шелонцов Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
1833

Сын: Шелонцов Иван Иванович

Отец ребёнка: Шелонцов Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
1835

Сын: Шелонцов Яков Иванович

Отец ребёнка: Шелонцов Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Шелонцова Васса Ивановна

Отец ребёнка: Шелонцов Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
1843

Сын: Шелонцов Иван Иванович

Отец ребёнка: Шелонцов Иван Григорьевич

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