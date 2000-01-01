Шелонцов Яков Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шелонцов Яков Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1835

Пол

Мужской

Отец

1805 г.р.

Мать

1800 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: Шелонцов Иван Григорьевич

Мать: Шелонцова Анна Даниловна

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