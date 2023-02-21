Шелонцова Васса Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШелонцова Васса Ивановна

Шелонцова Васса Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1841

Пол

Женский

Отец

1804 г.р.

Мать

1800 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: Шелонцов Иван Григорьевич

Мать: Шелонцова Анна Даниловна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close