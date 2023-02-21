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Шелонцова Васса Ивановна
Шелонцова Васса Ивановна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1841
Пол
Женский
Отец
Шелонцов Иван Григорьевич
1804 г.р.
Мать
Шелонцова Анна Даниловна
1800 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АФ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Отец:
Шелонцов Иван Григорьевич
Мать:
Шелонцова Анна Даниловна
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