Шелонцов Григорий Кириллович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1784
Дата смерти1826
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Отец: не указан
Мать: не указана
Село Зюкайское
Рождение ребёнка
1804
Сын: Шелонцов Иван Григорьевич
Мать ребёнка: Шелонцова Мария Филипповна
Рождение ребёнка
1805
Сын: Шелонцов Антон Григорьевич
Мать ребёнка: Шелонцова Мария Филипповна
Рождение ребёнка
1807
Сын: Шелонцов Андреян Григорьевич
Мать ребёнка: Шелонцова Мария Филипповна
Рождение ребёнка
1811
Сын: Шелонцов Евстигней Григорьевич
Мать ребёнка: Шелонцова Мария Филипповна
Рождение ребёнка
1819
Сын: Шелонцев Яков Григорьевич
Мать ребёнка: Шелонцова Мария Филипповна
Смерть
1826
Деревня Безгодовская по речке Усьве