Шелонцов Григорий Кириллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШелонцов Григорий Кириллович

Шелонцов Григорий Кириллович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1784

Дата смерти

1826

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: не указан

Мать: не указана

Село Зюкайское
Рождение ребёнка
1804

Сын: Шелонцов Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Шелонцова Мария Филипповна

Рождение ребёнка
1805

Сын: Шелонцов Антон Григорьевич

Мать ребёнка: Шелонцова Мария Филипповна

Рождение ребёнка
1807

Сын: Шелонцов Андреян Григорьевич

Мать ребёнка: Шелонцова Мария Филипповна

Рождение ребёнка
1811

Сын: Шелонцов Евстигней Григорьевич

Мать ребёнка: Шелонцова Мария Филипповна

Рождение ребёнка
1819

Сын: Шелонцев Яков Григорьевич

Мать ребёнка: Шелонцова Мария Филипповна

Смерть
1826
Деревня Безгодовская по речке Усьве
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close