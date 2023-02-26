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Кожемякина Ольга Денисова

Место рождения

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

07.07.1862

Дата смерти

20.05.1908

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1862

Отец: Денис Филиппов

Мать: Ирина Ермолаева

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1863

Сын: Емельян Тимофеев

Отец ребёнка: Кожемякин Тимофей Яковлев

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1880

Сын: Мина Тимофеев

Отец ребёнка: Кожемякин Тимофей Яковлев

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
13.02.1880

Муж: Кожемякин Тимофей Яковлев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.01.1881

Сын: Кожемякин Евфимий Тимофеев

Отец ребёнка: Кожемякин Тимофей Яковлев

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
23.07.1882

Сын: Кожемякин Макарий Тимофеев

Отец ребёнка: Кожемякин Тимофей Яковлев

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
04.03.1884

Дочь: (Кожемякина) Дария Тимофеева

Отец ребёнка: Кожемякин Тимофей Яковлев

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
29.12.1885

Сын: Кожемякин Василий Тимофеев

Отец ребёнка: Кожемякин Тимофей Яковлев

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
31.12.1887

Дочь: (Кожемякина) Мелания Тимофеева

Отец ребёнка: Кожемякин Тимофей Яковлев

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
01.02.1891

Сын: Кожемякин Роман Тимофеев

Отец ребёнка: Кожемякин Тимофей Яковлев

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
01.02.1891

Сын: Кожемякин Семён Тимофеев

Отец ребёнка: Кожемякин Тимофей Яковлев

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
22.04.1892

Дочь: (Кожемякина) Ирина Тимофеева

Отец ребёнка: Кожемякин Тимофей Яковлев

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
02.04.1895

Сын: Кожемякин Ефимий Тимофеев

Отец ребёнка: Кожемякин Тимофей Яковлев

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
09.09.1897

Дочь: (Кожемякина) Анна Тимофеева

Отец ребёнка: Кожемякин Тимофей Яковлев

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
25.03.1900

Сын: Кожемякин Стефан Тимофеев

Отец ребёнка: Кожемякин Тимофей Яковлев

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
20.05.1908
Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно

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