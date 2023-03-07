Емельян Тимофеев
Место рождения
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Бракосочетание
01.11.1885
Жена: Агафия Яковлева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.02.1887
Дочь: Мария Емельянова
Мать ребёнка: Агафия Яковлева
Рождение ребёнка
09.03.1892
Сын: Александр Емельянов
Мать ребёнка: Агафия Яковлева
Рождение ребёнка
04.10.1894
Дочь: Пелагея Емельянова
Мать ребёнка: Агафия Яковлева
Рождение ребёнка
01.03.1897
Дочь: Евдокия Емельянова
Мать ребёнка: Агафия Яковлева
Рождение ребёнка
07.03.1902
Сын: Павел Емельянов
Мать ребёнка: Агафия Яковлева
Рождение ребёнка
17.05.1905
Дочь: Елена Емельянова
Мать ребёнка: Агафия Яковлева
Смерть
Неизвестно