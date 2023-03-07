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Емельян Тимофеев

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Место рождения

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: Кожемякин Тимофей Яковлев

Мать: Кожемякина Ольга Денисова

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
01.11.1885

Жена: Агафия Яковлева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.02.1887

Дочь: Мария Емельянова

Мать ребёнка: Агафия Яковлева

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
09.03.1892

Сын: Александр Емельянов

Мать ребёнка: Агафия Яковлева

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
04.10.1894

Дочь: Пелагея Емельянова

Мать ребёнка: Агафия Яковлева

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
01.03.1897

Дочь: Евдокия Емельянова

Мать ребёнка: Агафия Яковлева

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
07.03.1902

Сын: Павел Емельянов

Мать ребёнка: Агафия Яковлева

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
17.05.1905

Дочь: Елена Емельянова

Мать ребёнка: Агафия Яковлева

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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