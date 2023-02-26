Агафия Яковлева
Место рожденияд.Вятша Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1867
Дата смерти06.08.1915
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Вятша Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
01.11.1885
Муж: Емельян Тимофеев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.02.1887
Дочь: Мария Емельянова
Отец ребёнка: Емельян Тимофеев
Рождение ребёнка
09.03.1892
Сын: Александр Емельянов
Отец ребёнка: Емельян Тимофеев
Рождение ребёнка
04.10.1894
Дочь: Пелагея Емельянова
Отец ребёнка: Емельян Тимофеев
Рождение ребёнка
01.03.1897
Дочь: Евдокия Емельянова
Отец ребёнка: Емельян Тимофеев
Рождение ребёнка
07.03.1902
Сын: Павел Емельянов
Отец ребёнка: Емельян Тимофеев
Рождение ребёнка
17.05.1905
Дочь: Елена Емельянова
Отец ребёнка: Емельян Тимофеев
Смерть
06.08.1915
Причина смерти: от кровавого поноса