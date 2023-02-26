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Агафия Яковлева

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Место рождения

д.Вятша Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1867

Дата смерти

06.08.1915

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Вятша Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
01.11.1885

Муж: Емельян Тимофеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.02.1887

Дочь: Мария Емельянова

Отец ребёнка: Емельян Тимофеев

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
09.03.1892

Сын: Александр Емельянов

Отец ребёнка: Емельян Тимофеев

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
04.10.1894

Дочь: Пелагея Емельянова

Отец ребёнка: Емельян Тимофеев

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
01.03.1897

Дочь: Евдокия Емельянова

Отец ребёнка: Емельян Тимофеев

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
07.03.1902

Сын: Павел Емельянов

Отец ребёнка: Емельян Тимофеев

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
17.05.1905

Дочь: Елена Емельянова

Отец ребёнка: Емельян Тимофеев

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
06.08.1915
Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Причина смерти: от кровавого поноса
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