Кожемякин Тимофей Яковлев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кожемякин Тимофей Яковлев

Место рождения

Волотченки, Бородинская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1859

Дата смерти

03.07.1903

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: ?

Мать: ?

Волотченки, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Тимофеева

Рождение ребёнка
1863

Сын: Емельян Тимофеев

Мать ребёнка: Кожемякина Ольга Денисова

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1880

Сын: Мина Тимофеев

Мать ребёнка: Кожемякина Ольга Денисова

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
13.02.1880

Жена: Кожемякина Ольга Денисова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.01.1881

Сын: Кожемякин Евфимий Тимофеев

Мать ребёнка: Кожемякина Ольга Денисова

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
23.07.1882

Сын: Кожемякин Макарий Тимофеев

Мать ребёнка: Кожемякина Ольга Денисова

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
04.03.1884

Дочь: (Кожемякина) Дария Тимофеева

Мать ребёнка: Кожемякина Ольга Денисова

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
29.12.1885

Сын: Кожемякин Василий Тимофеев

Мать ребёнка: Кожемякина Ольга Денисова

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
31.12.1887

Дочь: (Кожемякина) Мелания Тимофеева

Мать ребёнка: Кожемякина Ольга Денисова

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
01.02.1891

Сын: Кожемякин Роман Тимофеев

Мать ребёнка: Кожемякина Ольга Денисова

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
01.02.1891

Сын: Кожемякин Семён Тимофеев

Мать ребёнка: Кожемякина Ольга Денисова

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
22.04.1892

Дочь: (Кожемякина) Ирина Тимофеева

Мать ребёнка: Кожемякина Ольга Денисова

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
02.04.1895

Сын: Кожемякин Ефимий Тимофеев

Мать ребёнка: Кожемякина Ольга Денисова

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
09.09.1897

Дочь: (Кожемякина) Анна Тимофеева

Мать ребёнка: Кожемякина Ольга Денисова

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
25.03.1900

Сын: Кожемякин Стефан Тимофеев

Мать ребёнка: Кожемякина Ольга Денисова

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
03.07.1903
Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд

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