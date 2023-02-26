Кожемякин Тимофей Яковлев
Место рождения
Дата рождения1859
Дата смерти03.07.1903
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Жена: Анна Тимофеева
Сын: Емельян Тимофеев
Мать ребёнка: Кожемякина Ольга Денисова
Сын: Мина Тимофеев
Мать ребёнка: Кожемякина Ольга Денисова
Сын: Кожемякин Евфимий Тимофеев
Мать ребёнка: Кожемякина Ольга Денисова
Сын: Кожемякин Макарий Тимофеев
Мать ребёнка: Кожемякина Ольга Денисова
Дочь: (Кожемякина) Дария Тимофеева
Мать ребёнка: Кожемякина Ольга Денисова
Сын: Кожемякин Василий Тимофеев
Мать ребёнка: Кожемякина Ольга Денисова
Дочь: (Кожемякина) Мелания Тимофеева
Мать ребёнка: Кожемякина Ольга Денисова
Мать ребёнка: Кожемякина Ольга Денисова
Мать ребёнка: Кожемякина Ольга Денисова
Дочь: (Кожемякина) Ирина Тимофеева
Мать ребёнка: Кожемякина Ольга Денисова
Сын: Кожемякин Ефимий Тимофеев
Мать ребёнка: Кожемякина Ольга Денисова
Дочь: (Кожемякина) Анна Тимофеева
Мать ребёнка: Кожемякина Ольга Денисова
Сын: Кожемякин Стефан Тимофеев
Мать ребёнка: Кожемякина Ольга Денисова