Кожемякин Василий Тимофеев
Место рождения
Дата рождения29.12.1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1885
Рождение ребёнка
24.11.1907
Мать ребёнка: Пелагея Яковлева
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Бракосочетание
16.01.1911
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.05.1912
Дочь: Мария Васильева
Мать ребёнка: Кожемякина Марина (Мария) Леонова
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.01.1914
Дочь: Анна Васильева
Мать ребёнка: Кожемякина Марина (Мария) Леонова
Рождение ребёнка
18.12.1916
Дочь: Евгения Васильева
Мать ребёнка: Кожемякина Марина (Мария) Леонова
Военная служба
1917
рядовой 47-й Сибирский стрелковый полк
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелагея Яковлева
Смерть
Неизвестно