Кожемякин Василий Тимофеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКожемякин Василий Тимофеев

Кожемякин Василий Тимофеев

avatar

Место рождения

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

29.12.1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1885

Отец: Кожемякин Тимофей Яковлев

Мать: Кожемякина Ольга Денисова

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
24.11.1907

Сын: Кожемякин Пётр Васильев

Мать ребёнка: Пелагея Яковлева

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Бракосочетание
16.01.1911

Жена: Кожемякина Марина (Мария) Леонова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.05.1912

Дочь: Мария Васильева

Мать ребёнка: Кожемякина Марина (Мария) Леонова

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.01.1914

Дочь: Анна Васильева

Мать ребёнка: Кожемякина Марина (Мария) Леонова

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
18.12.1916

Дочь: Евгения Васильева

Мать ребёнка: Кожемякина Марина (Мария) Леонова

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Военная служба
1917
рядовой 47-й Сибирский стрелковый полк
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагея Яковлева

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close