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Ирина Ермолаева

Место рождения

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

13.04.1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1837

Отец: Ермолай Григорьев

Мать: Анна Максимова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
20.01.1857

Муж: Денис Филиппов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.08.1860

Сын: Иван Денисов

Отец ребёнка: Денис Филиппов

Рождение ребёнка
07.07.1862

Дочь: Кожемякина Ольга Денисова

Отец ребёнка: Денис Филиппов

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
07.09.1871

Дочь: Анна (Данилова)

Отец ребёнка: Денис Филиппов

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
07.09.1871

Сын: Аким Денисов

Отец ребёнка: Денис Филиппов

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно

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