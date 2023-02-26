Ирина Ермолаева
Место рождения
Дата рождения13.04.1837
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1837
Отец: Ермолай Григорьев
Мать: Анна Максимова
Бракосочетание
20.01.1857
Муж: Денис Филиппов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.08.1860
Сын: Иван Денисов
Отец ребёнка: Денис Филиппов
Рождение ребёнка
07.07.1862
Дочь: Кожемякина Ольга Денисова
Отец ребёнка: Денис Филиппов
Рождение ребёнка
07.09.1871
Дочь: Анна (Данилова)
Отец ребёнка: Денис Филиппов
Рождение ребёнка
07.09.1871
Сын: Аким Денисов
Отец ребёнка: Денис Филиппов
Смерть
Неизвестно