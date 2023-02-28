Анна (Данилова)
Место рождения
Дата рождения07.09.1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1871
Отец: Денис Филиппов
Мать: Ирина Ермолаева
Бракосочетание
05.02.1892
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.12.1894
Дочь: Анна Георгиева
Отец ребёнка: Георгий (Егор) Леонов
Рождение ребёнка
18.07.1897
Дочь: Мария Егорова
Отец ребёнка: Георгий (Егор) Леонов
Рождение ребёнка
01.10.1899
Сын: Роман Георгиев
Отец ребёнка: Георгий (Егор) Леонов
Рождение ребёнка
06.11.1901
Дочь: Марфа Георгиева
Отец ребёнка: Георгий (Егор) Леонов
Рождение ребёнка
20.06.1903
Дочь: Ульяния Георгиева
Отец ребёнка: Георгий (Егор) Леонов
Рождение ребёнка
01.10.1904
Сын: Павел Георгиев
Отец ребёнка: Георгий (Егор) Леонов
Рождение ребёнка
21.02.1907
Дочь: Евдокия Егорова
Отец ребёнка: Георгий (Егор) Леонов
Рождение ребёнка
07.01.1910
Дочь: Татьяна Егорова
Отец ребёнка: Георгий (Егор) Леонов
Рождение ребёнка
07.01.1910
Сын: Григорий Егоров
Отец ребёнка: Георгий (Егор) Леонов
Рождение ребёнка
11.05.1913
Дочь: Александра Георгиева
Отец ребёнка: Георгий (Егор) Леонов
Смерть
Неизвестно