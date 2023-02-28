Анна (Данилова) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнна (Данилова)

Анна (Данилова)

avatar

Место рождения

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

07.09.1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1871

Отец: Денис Филиппов

Мать: Ирина Ермолаева

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
05.02.1892

Муж: Георгий (Егор) Леонов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.12.1894

Дочь: Анна Георгиева

Отец ребёнка: Георгий (Егор) Леонов

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
18.07.1897

Дочь: Мария Егорова

Отец ребёнка: Георгий (Егор) Леонов

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
01.10.1899

Сын: Роман Георгиев

Отец ребёнка: Георгий (Егор) Леонов

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
06.11.1901

Дочь: Марфа Георгиева

Отец ребёнка: Георгий (Егор) Леонов

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
20.06.1903

Дочь: Ульяния Георгиева

Отец ребёнка: Георгий (Егор) Леонов

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
01.10.1904

Сын: Павел Георгиев

Отец ребёнка: Георгий (Егор) Леонов

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
21.02.1907

Дочь: Евдокия Егорова

Отец ребёнка: Георгий (Егор) Леонов

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
07.01.1910

Дочь: Татьяна Егорова

Отец ребёнка: Георгий (Егор) Леонов

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
07.01.1910

Сын: Григорий Егоров

Отец ребёнка: Георгий (Егор) Леонов

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
11.05.1913

Дочь: Александра Георгиева

Отец ребёнка: Георгий (Егор) Леонов

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close