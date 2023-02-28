Денис Филиппов
Место рождения
Дата рождения1838
Дата смерти06.05.1891
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: Филипп Петров
Бракосочетание
20.01.1857
Жена: Ирина Ермолаева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.08.1860
Сын: Иван Денисов
Мать ребёнка: Ирина Ермолаева
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.07.1862
Дочь: Кожемякина Ольга Денисова
Мать ребёнка: Ирина Ермолаева
Рождение ребёнка
07.09.1871
Дочь: Анна (Данилова)
Мать ребёнка: Ирина Ермолаева
Рождение ребёнка
07.09.1871
Сын: Аким Денисов
Мать ребёнка: Ирина Ермолаева
Смерть
06.05.1891
Причина смерти: от излишнего употребления вина