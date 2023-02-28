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Денис Филиппов

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Место рождения

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1838

Дата смерти

06.05.1891

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: Филипп Петров

Мать: Харитина (Екатерина) Филиппова

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
20.01.1857

Жена: Ирина Ермолаева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.08.1860

Сын: Иван Денисов

Мать ребёнка: Ирина Ермолаева

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.07.1862

Дочь: Кожемякина Ольга Денисова

Мать ребёнка: Ирина Ермолаева

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
07.09.1871

Дочь: Анна (Данилова)

Мать ребёнка: Ирина Ермолаева

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
07.09.1871

Сын: Аким Денисов

Мать ребёнка: Ирина Ермолаева

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
06.05.1891
Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Причина смерти: от излишнего употребления вина
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