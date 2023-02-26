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Филипп Петров

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Место рождения

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1807

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
04.11.1823

Жена: Харитина (Екатерина) Филиппова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
12.07.1830

Дочь: Марина Филиппова

Мать ребёнка: Харитина (Екатерина) Филиппова

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.09.1832

Дочь: Федора Филиппова

Мать ребёнка: Харитина (Екатерина) Филиппова

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.03.1835

Дочь: Березина Дария (Домна) (Никифорова)

Мать ребёнка: Харитина (Екатерина) Филиппова

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1838

Сын: Денис Филиппов

Мать ребёнка: Харитина (Екатерина) Филиппова

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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