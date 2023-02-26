Филипп Петров
Место рожденияд.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1807
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1807
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
04.11.1823
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
12.07.1830
Дочь: Марина Филиппова
Мать ребёнка: Харитина (Екатерина) Филиппова
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.09.1832
Дочь: Федора Филиппова
Мать ребёнка: Харитина (Екатерина) Филиппова
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.03.1835
Дочь: Березина Дария (Домна) (Никифорова)
Мать ребёнка: Харитина (Екатерина) Филиппова
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1838
Сын: Денис Филиппов
Мать ребёнка: Харитина (Екатерина) Филиппова
Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно