Харитина (Екатерина) Филиппова
Место рожденияд.Лучкина Нива
Дата рождения05.10.1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1806
Отец: Филипп Константинов
Мать: Соломия Федосова
д.Лучкина Нива
Бракосочетание
04.11.1823
Муж: Филипп Петров
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
12.07.1830
Дочь: Марина Филиппова
Отец ребёнка: Филипп Петров
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.09.1832
Дочь: Федора Филиппова
Отец ребёнка: Филипп Петров
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.03.1835
Дочь: Березина Дария (Домна) (Никифорова)
Отец ребёнка: Филипп Петров
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1838
Сын: Денис Филиппов
Отец ребёнка: Филипп Петров
Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно