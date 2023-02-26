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Харитина (Екатерина) Филиппова

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Место рождения

д.Лучкина Нива

Дата рождения

05.10.1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1806

Отец: Филипп Константинов

Мать: Соломия Федосова

д.Лучкина Нива
Бракосочетание
04.11.1823

Муж: Филипп Петров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
12.07.1830

Дочь: Марина Филиппова

Отец ребёнка: Филипп Петров

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.09.1832

Дочь: Федора Филиппова

Отец ребёнка: Филипп Петров

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.03.1835

Дочь: Березина Дария (Домна) (Никифорова)

Отец ребёнка: Филипп Петров

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1838

Сын: Денис Филиппов

Отец ребёнка: Филипп Петров

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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