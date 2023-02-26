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Филипп Константинов

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Место рождения

д.Савлуки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1789

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1789

Отец: ?

Мать: ?

д.Савлуки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.10.1806

Дочь: Харитина (Екатерина) Филиппова

Мать ребёнка: Соломия Федосова

д.Лучкина Нива
Рождение ребёнка
16.10.1809

Сын: Лука Филиппов

Мать ребёнка: Соломия Федосова

д.Савлуки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соломия Федосова

Смерть
Неизвестно
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