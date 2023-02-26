Филипп Константинов
Место рожденияд.Савлуки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1789
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
05.10.1806
Дочь: Харитина (Екатерина) Филиппова
Мать ребёнка: Соломия Федосова
д.Лучкина Нива
Рождение ребёнка
16.10.1809
Сын: Лука Филиппов
Мать ребёнка: Соломия Федосова
д.Савлуки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Соломия Федосова
Смерть
Неизвестно