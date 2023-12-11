Хмелевский Епифан Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хмелевский Епифан Петров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1780 по 1783 ст.

Дата смерти

12.02.1851 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1780 по 1783 ст.

Отец: Хмелевский Петр Матвеев

Мать: Хмелевская Анна Иванова

Рождение ребёнка
Около 1801 ст.

Дочь: Якунина Екатерина Епифанова

Мать ребёнка: Прасковья

Алексеевка, Богородицкий уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
С 1803 по 1806 ст.

Сын: Хмелевский Митрофан Епифанов

Мать ребёнка: Прасковья

Алексеевка, Богородицкий уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
С 1805 по 1816 ст.

Сын: Хмелевский Кондрат Епифанов

Мать ребёнка: Прасковья

Алексеевка, Богородицкий уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
14.02.1807 ст.

Дочь: Евдокия Епифанова

Мать ребёнка: Прасковья

Алексеевка, Богородицкий уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
С 1809 по 1811 ст.

Сын: Аверкий Епифанов

Мать ребёнка: Прасковья

Алексеевка, Богородицкий уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
04.04.1812 ст.

Дочь: Агафья Епифанова

Мать ребёнка: Прасковья

Алексеевка, Богородицкий уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
Около 1813 ст.

Дочь: Мария Епифанова

Мать ребёнка: Прасковья

Алексеевка, Богородицкий уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
14.06.1827 ст.

Дочь: Горшкова Феврония Епифанова

Мать ребёнка: Хмелевская Маланья Сафонова

Алексеевка, Богородицкий уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
Около 1829 ст.

Дочь: Афросиния Епифанова

Мать ребёнка: Хмелевская Маланья Сафонова

Алексеевка, Богородицкий уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1834 ст.

Сын: Хмелевский Филипп Епифанов

Мать ребёнка: Хмелевская Маланья Сафонова

Алексеевка, Богородицкий уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
13.11.1842 ст.

Дочь: Степанида Епифанова

Мать ребёнка: Хмелевская Маланья Сафонова

Алексеевка, Богородицкий уезд, Тульская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хмелевская Маланья Сафонова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья

Смерть
12.02.1851 ст.
Алексеевка, Богородицкий уезд, Тульская губерния
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