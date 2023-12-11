Хмелевский Епифан Петров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1780 по 1783 ст.
Дата смерти12.02.1851 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
С 1780 по 1783 ст.
Отец: Хмелевский Петр Матвеев
Мать: Хмелевская Анна Иванова
Рождение ребёнка
Около 1801 ст.
Дочь: Якунина Екатерина Епифанова
Мать ребёнка: Прасковья
Рождение ребёнка
С 1803 по 1806 ст.
Сын: Хмелевский Митрофан Епифанов
Мать ребёнка: Прасковья
Рождение ребёнка
С 1805 по 1816 ст.
Сын: Хмелевский Кондрат Епифанов
Мать ребёнка: Прасковья
Рождение ребёнка
14.02.1807 ст.
Дочь: Евдокия Епифанова
Мать ребёнка: Прасковья
Рождение ребёнка
С 1809 по 1811 ст.
Сын: Аверкий Епифанов
Мать ребёнка: Прасковья
Рождение ребёнка
04.04.1812 ст.
Дочь: Агафья Епифанова
Мать ребёнка: Прасковья
Рождение ребёнка
Около 1813 ст.
Дочь: Мария Епифанова
Мать ребёнка: Прасковья
Рождение ребёнка
14.06.1827 ст.
Дочь: Горшкова Феврония Епифанова
Мать ребёнка: Хмелевская Маланья Сафонова
Рождение ребёнка
Около 1829 ст.
Дочь: Афросиния Епифанова
Мать ребёнка: Хмелевская Маланья Сафонова
Рождение ребёнка
1834 ст.
Сын: Хмелевский Филипп Епифанов
Мать ребёнка: Хмелевская Маланья Сафонова
Рождение ребёнка
13.11.1842 ст.
Дочь: Степанида Епифанова
Мать ребёнка: Хмелевская Маланья Сафонова
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья
Смерть
12.02.1851 ст.