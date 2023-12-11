Хмелевская Маланья Сафонова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1808 по 1809 ст.
Дата смерти13.06.1851 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
14.06.1827 ст.
Дочь: Горшкова Феврония Епифанова
Отец ребёнка: Хмелевский Епифан Петров
Рождение ребёнка
Около 1829 ст.
Дочь: Афросиния Епифанова
Отец ребёнка: Хмелевский Епифан Петров
Рождение ребёнка
1834 ст.
Сын: Хмелевский Филипп Епифанов
Отец ребёнка: Хмелевский Епифан Петров
Рождение ребёнка
13.11.1842 ст.
Дочь: Степанида Епифанова
Отец ребёнка: Хмелевский Епифан Петров
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.06.1851 ст.
от водяной