Хмелевская Маланья Сафонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хмелевская Маланья Сафонова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1808 по 1809 ст.

Дата смерти

13.06.1851 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1808 по 1809 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.06.1827 ст.

Дочь: Горшкова Феврония Епифанова

Отец ребёнка: Хмелевский Епифан Петров

Алексеевка, Богородицкий уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
Около 1829 ст.

Дочь: Афросиния Епифанова

Отец ребёнка: Хмелевский Епифан Петров

Алексеевка, Богородицкий уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1834 ст.

Сын: Хмелевский Филипп Епифанов

Отец ребёнка: Хмелевский Епифан Петров

Алексеевка, Богородицкий уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
13.11.1842 ст.

Дочь: Степанида Епифанова

Отец ребёнка: Хмелевский Епифан Петров

Алексеевка, Богородицкий уезд, Тульская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хмелевский Епифан Петров

Смерть
13.06.1851 ст.
Алексеевка, Богородицкий уезд, Тульская губерния
от водяной
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