Хмелевская (Шестопалова) Анна Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хмелевская (Шестопалова) Анна Иванова

Место рождения

Лутово, Воловский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

С 1754 по 1760 ст.

Дата смерти

27.10.1807 ст.

Пол

Женский

Отец

Около 1731 г.р.

Мать

С 1744 по 1746 г.р.

Муж

Около 1756 г.р.

Дети

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1754 по 1760 ст.

Отец: Иван меньшой Кузьмин

Мать: Федосья Андреева

Лутово, Воловский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хмелевский Петр Матвеев

Рождение ребёнка
С 1780 по 1783 ст.

Сын: Хмелевский Епифан Петров

Отец ребёнка: Хмелевский Петр Матвеев

Рождение ребёнка
1783

Дочь: Анна Петрова

Отец ребёнка: Хмелевский Петр Матвеев

Алексеевка, Воловский район , Тульская губерния
Рождение ребёнка
1791

Сын: Иван Петров

Отец ребёнка: Хмелевский Петр Матвеев

Алексеевка, Воловский район , Тульская губерния
Смерть
27.10.1807 ст.
Алексеевка, Воловский район , Тульская губерния

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