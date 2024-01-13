Хмелевская (Шестопалова) Анна Иванова
Место рождения
Дата рожденияС 1754 по 1760 ст.
Дата смерти27.10.1807 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1754 по 1760 ст.
Отец: Иван меньшой Кузьмин
Мать: Федосья Андреева
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
С 1780 по 1783 ст.
Отец ребёнка: Хмелевский Петр Матвеев
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Анна Петрова
Отец ребёнка: Хмелевский Петр Матвеев
Рождение ребёнка
1791
Сын: Иван Петров
Отец ребёнка: Хмелевский Петр Матвеев
Смерть
27.10.1807 ст.