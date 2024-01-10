Иван меньшой Кузьмин
Место рождения
Дата рожденияОколо 1731 ст.
Дата смерти1807 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1731 ст.
Отец: Кузьма
Мать: Аксинья Клименова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Федосья Андреева
Рождение ребёнка
Около 1751
Дочь: Матрена Иванова
Мать ребёнка: Федосья Андреева
Рождение ребёнка
1753
Дочь: Ирина Иванова
Мать ребёнка: Федосья Андреева
Рождение ребёнка
С 1754 по 1760 ст.
Дочь: Хмелевская (Шестопалова) Анна Иванова
Мать ребёнка: Федосья Андреева
Рождение ребёнка
Около 1760 ст.
Дочь: Татьяна Иванова
Мать ребёнка: Федосья Андреева
Рождение ребёнка
С 1770 по 1772
Мать ребёнка: Федосья Андреева
Рождение ребёнка
Около 1773
Дочь: Авдотья Иванова
Мать ребёнка: Федосья Андреева
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Улита Иванова
Мать ребёнка: Федосья Андреева
Рождение ребёнка
С 1781 по 1783
Сын: Шестопалов Николай Иванов
Мать ребёнка: Федосья Андреева
Рождение ребёнка
С 1789 по 1791 ст.
Мать ребёнка: Федосья Андреева
Смерть
1807 ст.