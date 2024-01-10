Иван меньшой Кузьмин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван меньшой Кузьмин

Место рождения

Лутово, Воловский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1731 ст.

Дата смерти

1807 ст.

Пол

Мужской

Отец

Мать

Около 1703 г.р.

Жена

С 1744 по 1746 г.р.

Дети

Около 1751 г.р.
1753 г.р.
С 1754 по 1760 г.р.
Около 1760 г.р.
С 1770 по 1772 г.р.
Около 1773 г.р.

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1731 ст.

Отец: Кузьма

Мать: Аксинья Клименова

Лутово, Воловский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федосья Андреева

Рождение ребёнка
Около 1751

Дочь: Матрена Иванова

Мать ребёнка: Федосья Андреева

Лутово, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1753

Дочь: Ирина Иванова

Мать ребёнка: Федосья Андреева

Лутово, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
С 1754 по 1760 ст.

Дочь: Хмелевская (Шестопалова) Анна Иванова

Мать ребёнка: Федосья Андреева

Лутово, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1760 ст.

Дочь: Татьяна Иванова

Мать ребёнка: Федосья Андреева

Лутово, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
С 1770 по 1772

Сын: Шестопалов Семен Иванов

Мать ребёнка: Федосья Андреева

Лутово, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1773

Дочь: Авдотья Иванова

Мать ребёнка: Федосья Андреева

Лутово, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1776

Дочь: Улита Иванова

Мать ребёнка: Федосья Андреева

Рождение ребёнка
С 1781 по 1783

Сын: Шестопалов Николай Иванов

Мать ребёнка: Федосья Андреева

Рождение ребёнка
С 1789 по 1791 ст.

Сын: Шестопалов Никита Иванов

Мать ребёнка: Федосья Андреева

Алексеевка, Воловский район , Тульская губерния
Смерть
1807 ст.
Алексеевка, Воловский район , Тульская губерния

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