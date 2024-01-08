Кузьма
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1782 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аксинья Клименова
Рождение ребёнка
Около 1729 ст.
Сын: Иван большой Кузьмин
Мать ребёнка: Аксинья Клименова
Рождение ребёнка
Около 1731 ст.
Сын: Иван меньшой Кузьмин
Мать ребёнка: Аксинья Клименова
Рождение ребёнка
Около 1741 ст.
Сын: Ларион Кузьмин
Мать ребёнка: Аксинья Клименова
Смерть
До 1782 ст.