Кузьма — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузьма

Место рождения

Лутово, Воловский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1782 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1703 г.р.

Дети

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Лутово, Воловский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аксинья Клименова

Рождение ребёнка
Около 1729 ст.

Сын: Иван большой Кузьмин

Мать ребёнка: Аксинья Клименова

Лутово, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1731 ст.

Сын: Иван меньшой Кузьмин

Мать ребёнка: Аксинья Клименова

Лутово, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1741 ст.

Сын: Ларион Кузьмин

Мать ребёнка: Аксинья Клименова

Лутово, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
До 1782 ст.
Лутово, Воловский муниципальный район, Тульская область

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