Аксинья Клименова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1703 ст.
Дата смертиОколо 1785 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1703 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кузьма
Рождение ребёнка
Около 1729 ст.
Сын: Иван большой Кузьмин
Отец ребёнка: Кузьма
Рождение ребёнка
Около 1731 ст.
Сын: Иван меньшой Кузьмин
Отец ребёнка: Кузьма
Рождение ребёнка
Около 1741 ст.
Сын: Ларион Кузьмин
Отец ребёнка: Кузьма
Смерть
Около 1785 ст.
Алексеевка, Воловский район , Тульская губерния