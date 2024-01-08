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Аксинья Клименова

Место рождения

Лутово, Воловский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1703 ст.

Дата смерти

Около 1785 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1703 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Лутово, Воловский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузьма

Рождение ребёнка
Около 1729 ст.

Сын: Иван большой Кузьмин

Отец ребёнка: Кузьма

Лутово, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1731 ст.

Сын: Иван меньшой Кузьмин

Отец ребёнка: Кузьма

Лутово, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1741 ст.

Сын: Ларион Кузьмин

Отец ребёнка: Кузьма

Лутово, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Около 1785 ст.
Алексеевка, Воловский район , Тульская губерния

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