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Федосья Андреева

Место рождения

Лутово, Воловский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

С 1744 по 1746 ст.

Дата смерти

05.06.1819 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1731 г.р.

Дети

Около 1751 г.р.
1753 г.р.
С 1754 по 1760 г.р.
Около 1760 г.р.
С 1770 по 1772 г.р.
Около 1773 г.р.

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1744 по 1746 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Лутово, Воловский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван меньшой Кузьмин

Рождение ребёнка
Около 1751

Дочь: Матрена Иванова

Отец ребёнка: Иван меньшой Кузьмин

Лутово, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1753

Дочь: Ирина Иванова

Отец ребёнка: Иван меньшой Кузьмин

Лутово, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
С 1754 по 1760 ст.

Дочь: Хмелевская (Шестопалова) Анна Иванова

Отец ребёнка: Иван меньшой Кузьмин

Лутово, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1760 ст.

Дочь: Татьяна Иванова

Отец ребёнка: Иван меньшой Кузьмин

Лутово, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
С 1770 по 1772

Сын: Шестопалов Семен Иванов

Отец ребёнка: Иван меньшой Кузьмин

Лутово, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1773

Дочь: Авдотья Иванова

Отец ребёнка: Иван меньшой Кузьмин

Лутово, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1776

Дочь: Улита Иванова

Отец ребёнка: Иван меньшой Кузьмин

Рождение ребёнка
С 1781 по 1783

Сын: Шестопалов Николай Иванов

Отец ребёнка: Иван меньшой Кузьмин

Рождение ребёнка
С 1789 по 1791 ст.

Сын: Шестопалов Никита Иванов

Отец ребёнка: Иван меньшой Кузьмин

Алексеевка, Воловский район , Тульская губерния
Смерть
05.06.1819 ст.
Алексеевка, Воловский район , Тульская губерния
за старостью

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