Федосья Андреева
Место рождения
Дата рожденияС 1744 по 1746 ст.
Дата смерти05.06.1819 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1744 по 1746 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван меньшой Кузьмин
Рождение ребёнка
Около 1751
Дочь: Матрена Иванова
Отец ребёнка: Иван меньшой Кузьмин
Рождение ребёнка
1753
Дочь: Ирина Иванова
Отец ребёнка: Иван меньшой Кузьмин
Рождение ребёнка
С 1754 по 1760 ст.
Дочь: Хмелевская (Шестопалова) Анна Иванова
Отец ребёнка: Иван меньшой Кузьмин
Рождение ребёнка
Около 1760 ст.
Дочь: Татьяна Иванова
Отец ребёнка: Иван меньшой Кузьмин
Рождение ребёнка
С 1770 по 1772
Отец ребёнка: Иван меньшой Кузьмин
Рождение ребёнка
Около 1773
Дочь: Авдотья Иванова
Отец ребёнка: Иван меньшой Кузьмин
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Улита Иванова
Отец ребёнка: Иван меньшой Кузьмин
Рождение ребёнка
С 1781 по 1783
Сын: Шестопалов Николай Иванов
Отец ребёнка: Иван меньшой Кузьмин
Рождение ребёнка
С 1789 по 1791 ст.
Отец ребёнка: Иван меньшой Кузьмин
Смерть
05.06.1819 ст.
за старостью