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Хмелевский Петр Матвеев

Место рождения

Лутово, Воловский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1756 ст.

Дата смерти

1810 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1756 ст.

Отец: Матвей

Мать: Варвара Трофимова (Петрова)

Лутово, Воловский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хмелевская (Шестопалова) Анна Иванова

Рождение ребёнка
С 1780 по 1783 ст.

Сын: Хмелевский Епифан Петров

Мать ребёнка: Хмелевская (Шестопалова) Анна Иванова

Рождение ребёнка
1783

Дочь: Анна Петрова

Мать ребёнка: Хмелевская (Шестопалова) Анна Иванова

Алексеевка, Воловский район , Тульская губерния
Рождение ребёнка
1791

Сын: Иван Петров

Мать ребёнка: Хмелевская (Шестопалова) Анна Иванова

Алексеевка, Воловский район , Тульская губерния
Смерть
1810 ст.
Алексеевка, Воловский район , Тульская губерния

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