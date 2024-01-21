Хмелевский Петр Матвеев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1756 ст.
Дата смерти1810 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1756 ст.
Отец: Матвей
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
С 1780 по 1783 ст.
Мать ребёнка: Хмелевская (Шестопалова) Анна Иванова
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Анна Петрова
Мать ребёнка: Хмелевская (Шестопалова) Анна Иванова
Рождение ребёнка
1791
Сын: Иван Петров
Мать ребёнка: Хмелевская (Шестопалова) Анна Иванова
Смерть
1810 ст.