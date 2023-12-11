Прасковья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1783 ст.
Дата смертиС 1815 по 1826 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1801 ст.
Дочь: Якунина Екатерина Епифанова
Отец ребёнка: Хмелевский Епифан Петров
Рождение ребёнка
С 1803 по 1806 ст.
Сын: Хмелевский Митрофан Епифанов
Отец ребёнка: Хмелевский Епифан Петров
Рождение ребёнка
С 1805 по 1816 ст.
Сын: Хмелевский Кондрат Епифанов
Отец ребёнка: Хмелевский Епифан Петров
Рождение ребёнка
14.02.1807 ст.
Дочь: Евдокия Епифанова
Отец ребёнка: Хмелевский Епифан Петров
Рождение ребёнка
С 1809 по 1811 ст.
Сын: Аверкий Епифанов
Отец ребёнка: Хмелевский Епифан Петров
Рождение ребёнка
04.04.1812 ст.
Дочь: Агафья Епифанова
Отец ребёнка: Хмелевский Епифан Петров
Рождение ребёнка
Около 1813 ст.
Дочь: Мария Епифанова
Отец ребёнка: Хмелевский Епифан Петров
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
С 1815 по 1826 ст.