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Прасковья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1783 ст.

Дата смерти

С 1815 по 1826 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1783 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1801 ст.

Дочь: Якунина Екатерина Епифанова

Отец ребёнка: Хмелевский Епифан Петров

Алексеевка, Богородицкий уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
С 1803 по 1806 ст.

Сын: Хмелевский Митрофан Епифанов

Отец ребёнка: Хмелевский Епифан Петров

Алексеевка, Богородицкий уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
С 1805 по 1816 ст.

Сын: Хмелевский Кондрат Епифанов

Отец ребёнка: Хмелевский Епифан Петров

Алексеевка, Богородицкий уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
14.02.1807 ст.

Дочь: Евдокия Епифанова

Отец ребёнка: Хмелевский Епифан Петров

Алексеевка, Богородицкий уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
С 1809 по 1811 ст.

Сын: Аверкий Епифанов

Отец ребёнка: Хмелевский Епифан Петров

Алексеевка, Богородицкий уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
04.04.1812 ст.

Дочь: Агафья Епифанова

Отец ребёнка: Хмелевский Епифан Петров

Алексеевка, Богородицкий уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
Около 1813 ст.

Дочь: Мария Епифанова

Отец ребёнка: Хмелевский Епифан Петров

Алексеевка, Богородицкий уезд, Тульская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хмелевский Епифан Петров

Смерть
С 1815 по 1826 ст.
Алексеевка, Богородицкий уезд, Тульская губерния
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