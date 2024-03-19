Хмелевский Митрофан Епифанов
Место рождения
Дата рожденияС 1803 по 1806 ст.
Дата смерти15.01.1853 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1803 по 1806 ст.
Отец: Хмелевский Епифан Петров
Мать: Прасковья
Рождение ребёнка
1820 ст.
Дочь: Агафья Митрофанова
Мать ребёнка: Хмелевская Пелагея Григорьева
Рождение ребёнка
1826 ст.
Сын: Хмелевский Александр Митрофанов
Мать ребёнка: Хмелевская Пелагея Григорьева
Рождение ребёнка
21.05.1827 ст.
Дочь: Федосья Митрофанова
Мать ребёнка: Хмелевская Пелагея Григорьева
Рождение ребёнка
08.12.1830 ст.
Сын: Хмелевский Павел Митрофанов
Мать ребёнка: Хмелевская Пелагея Григорьева
Рождение ребёнка
1834 ст.
Дочь: Аграфена Митрофанова
Мать ребёнка: Хмелевская Пелагея Григорьева
Рождение ребёнка
1836 ст.
Дочь: Хмелевская Степанида Митрофанова
Мать ребёнка: Хмелевская Пелагея Григорьева
Рождение ребёнка
10.01.1841 ст.
Сын: Хмелевский Кирил Митрофанов
Мать ребёнка: Хмелевская Пелагея Григорьева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.01.1853 ст.
от удушья