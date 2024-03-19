Хмелевский Митрофан Епифанов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хмелевский Митрофан Епифанов

Место рождения

Алексеевка, Богородицкий уезд, Тульская губерния

Дата рождения

С 1803 по 1806 ст.

Дата смерти

15.01.1853 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1803 по 1806 ст.

Отец: Хмелевский Епифан Петров

Мать: Прасковья

Алексеевка, Богородицкий уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1820 ст.

Дочь: Агафья Митрофанова

Мать ребёнка: Хмелевская Пелагея Григорьева

Алексеевка, Богородицкий уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1826 ст.

Сын: Хмелевский Александр Митрофанов

Мать ребёнка: Хмелевская Пелагея Григорьева

Алексеевка, Богородицкий уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
21.05.1827 ст.

Дочь: Федосья Митрофанова

Мать ребёнка: Хмелевская Пелагея Григорьева

Алексеевка, Богородицкий уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
08.12.1830 ст.

Сын: Хмелевский Павел Митрофанов

Мать ребёнка: Хмелевская Пелагея Григорьева

Алексеевка, Богородицкий уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1834 ст.

Дочь: Аграфена Митрофанова

Мать ребёнка: Хмелевская Пелагея Григорьева

Алексеевка, Богородицкий уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1836 ст.

Дочь: Хмелевская Степанида Митрофанова

Мать ребёнка: Хмелевская Пелагея Григорьева

Алексеевка, Богородицкий уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
10.01.1841 ст.

Сын: Хмелевский Кирил Митрофанов

Мать ребёнка: Хмелевская Пелагея Григорьева

Алексеевка, Богородицкий уезд, Тульская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хмелевская Пелагея Григорьева

Смерть
15.01.1853 ст.
Алексеевка, Богородицкий уезд, Тульская губерния
от удушья
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