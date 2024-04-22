Хмелевский Кондрат Епифанов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хмелевский Кондрат Епифанов

Место рождения

Алексеевка, Богородицкий уезд, Тульская губерния

Дата рождения

С 1805 по 1816 ст.

Дата смерти

09.03.1885 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1805 по 1816 ст.

Отец: Хмелевский Епифан Петров

Мать: Прасковья

Алексеевка, Богородицкий уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
12.12.1836 ст.

Сын: Хмелевский Игнат Кондратьев

Мать ребёнка: Хмелевская Матрена Козьмина

Алексеевка, Богородицкий уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
С 1838 по 1841 ст.

Дочь: Хмелевская Екатерина Кондратьева

Мать ребёнка: Хмелевская Матрена Козьмина

Алексеевка, Богородицкий уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
С 1840 по 1851 ст.

Сын: Хмелевский Парамон Кондратьев

Мать ребёнка: Хмелевская Матрена Козьмина

Алексеевка, Богородицкий уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
12.03.1843 ст.

Сын: Хмелевский Кирил Кондратьев

Мать ребёнка: Хмелевская Матрена Козьмина

Алексеевка, Богородицкий уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
С 1844 по 1845 ст.

Сын: Хмелевский Антон Кондратьев

Мать ребёнка: Хмелевская Матрена Козьмина

Алексеевка, Богородицкий уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
24.06.1846 ст.

Дочь: Ефросиния Кондратьева

Мать ребёнка: Хмелевская Матрена Козьмина

Алексеевка, Богородицкий уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
17.08.1847

Сын: Хмелевский Петр Кондратьев

Мать ребёнка: Хмелевская Матрена Козьмина

Рождение ребёнка
13.07.1850 ст.

Дочь: Еремеева Макрина Кондратьева

Мать ребёнка: Хмелевская Матрена Козьмина

Алексеевка, Богородицкий уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
10.02.1853 ст.

Дочь: Агафья Кондратьева

Мать ребёнка: Хмелевская Матрена Козьмина

Алексеевка, Богородицкий уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
17.07.1855 ст.

Дочь: Ольга Кондратьева

Мать ребёнка: Хмелевская Матрена Козьмина

Алексеевка, Богородицкий уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
22.08.1856 ст.

Сын: Хмельнов Александр Кондратьев (Кодратов)

Мать ребёнка: Хмелевская Матрена Козьмина

Алексеевка, Богородицкий уезд, Тульская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хмелевская Матрена Козьмина

Смерть
09.03.1885 ст.
Алексеевка, Богородицкий уезд, Тульская губерния
Похороны
11.03.1885 ст.
Лутово, Воловский муниципальный район, Тульская область
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