Хмелевский Кондрат Епифанов
Место рождения
Дата рожденияС 1805 по 1816 ст.
Дата смерти09.03.1885 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Отец: Хмелевский Епифан Петров
Мать: Прасковья
Сын: Хмелевский Игнат Кондратьев
Мать ребёнка: Хмелевская Матрена Козьмина
Дочь: Хмелевская Екатерина Кондратьева
Мать ребёнка: Хмелевская Матрена Козьмина
Сын: Хмелевский Парамон Кондратьев
Мать ребёнка: Хмелевская Матрена Козьмина
Сын: Хмелевский Кирил Кондратьев
Мать ребёнка: Хмелевская Матрена Козьмина
Сын: Хмелевский Антон Кондратьев
Мать ребёнка: Хмелевская Матрена Козьмина
Дочь: Ефросиния Кондратьева
Мать ребёнка: Хмелевская Матрена Козьмина
Сын: Хмелевский Петр Кондратьев
Мать ребёнка: Хмелевская Матрена Козьмина
Дочь: Еремеева Макрина Кондратьева
Мать ребёнка: Хмелевская Матрена Козьмина
Дочь: Агафья Кондратьева
Мать ребёнка: Хмелевская Матрена Козьмина
Дочь: Ольга Кондратьева
Мать ребёнка: Хмелевская Матрена Козьмина
Сын: Хмельнов Александр Кондратьев (Кодратов)
Мать ребёнка: Хмелевская Матрена Козьмина