Хмельнов (Хмелевский) Александр Кондратьев (Кодратов) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хмельнов (Хмелевский) Александр Кондратьев (Кодратов)

Место рождения

Алексеевка, Воловский район , Тульская губерния

Дата рождения

22.08.1856 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1856 ст.

Отец: Хмелевский Кондрат Епифанов

Мать: Хмелевская Матрена Козьмина

Алексеевка, Воловский район , Тульская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хмельнова Анна Александрова

Мать ребёнка: Хмелевская Анастасия Евграфова

Алексеевка, Воловский район , Тульская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хмелевская Анастасия Евграфова

Рождение ребёнка
13.01.1876 ст.

Дочь: (Хмелевская) Ксения Александрова

Мать ребёнка: Хмелевская Анастасия Евграфова

Алексеевка, Воловский район , Тульская губерния
Рождение ребёнка
26.12.1881 ст.

Дочь: (Хмелевская) Анисия Александрова

Мать ребёнка: Хмелевская Анастасия Евграфова

Алексеевка, Воловский район , Тульская губерния
Рождение ребёнка
13.01.1884 ст.

Сын: Хмелевский Павел Александров

Мать ребёнка: Хмелевская Анастасия Евграфова

Алексеевка, Воловский район , Тульская губерния
Рождение ребёнка
21.06.1886 ст.

Дочь: Хмелевская Агрипина Александрова

Мать ребёнка: Хмелевская Анастасия Евграфова

Алексеевка, Воловский район , Тульская губерния
Рождение ребёнка
22.02.1891 ст.

Сын: Хмельнов Иван Александров

Мать ребёнка: Хмелевская Анастасия Евграфова

Алексеевка, Воловский район , Тульская губерния
Рождение ребёнка
02.05.1894 ст.

Дочь: Анастасия Александрова

Мать ребёнка: Хмелевская Анастасия Евграфова

Алексеевка, Воловский район , Тульская губерния
Смерть
Неизвестно

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