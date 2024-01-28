Хмельнов (Хмелевский) Александр Кондратьев (Кодратов)
Место рождения
Дата рождения22.08.1856 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1856 ст.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хмельнова Анна Александрова
Мать ребёнка: Хмелевская Анастасия Евграфова
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.01.1876 ст.
Дочь: (Хмелевская) Ксения Александрова
Мать ребёнка: Хмелевская Анастасия Евграфова
Рождение ребёнка
26.12.1881 ст.
Дочь: (Хмелевская) Анисия Александрова
Мать ребёнка: Хмелевская Анастасия Евграфова
Рождение ребёнка
13.01.1884 ст.
Сын: Хмелевский Павел Александров
Мать ребёнка: Хмелевская Анастасия Евграфова
Рождение ребёнка
21.06.1886 ст.
Дочь: Хмелевская Агрипина Александрова
Мать ребёнка: Хмелевская Анастасия Евграфова
Рождение ребёнка
22.02.1891 ст.
Сын: Хмельнов Иван Александров
Мать ребёнка: Хмелевская Анастасия Евграфова
Рождение ребёнка
02.05.1894 ст.
Дочь: Анастасия Александрова
Мать ребёнка: Хмелевская Анастасия Евграфова
Смерть
Неизвестно