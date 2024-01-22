Хмелевская (Хмелевская) Екатерина Кондратьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХмелевская (Хмелевская) Екатерина Кондратьева

Хмелевская (Хмелевская) Екатерина Кондратьева

Место рождения

Алексеевка, Воловский район , Тульская губерния

Дата рождения

С 1838 по 1841 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1838 по 1841 ст.

Отец: Хмелевский Кондрат Епифанов

Мать: Хмелевская Матрена Козьмина

Алексеевка, Воловский район , Тульская губерния
Бракосочетание
25.01.1857 ст.

Муж: Хмелевский Иван Петров

Лутово, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
02.11.1857 ст.

Дочь: Хмелевская Матрена Иванова

Отец ребёнка: Хмелевский Иван Петров

Алексеевка, Воловский район , Тульская губерния
Рождение ребёнка
29.05.1860 ст.

Дочь: Хмелевская Федосия Иванова

Отец ребёнка: Хмелевский Иван Петров

Алексеевка, Воловский район , Тульская губерния
Рождение ребёнка
01.09.1862 ст.

Сын: Хмелевский Семен Иванов

Отец ребёнка: Хмелевский Иван Петров

Алексеевка, Воловский район , Тульская губерния
Рождение ребёнка
29.10.1863 ст.

Дочь: (Хмелевская) Матрена Иванова

Отец ребёнка: Хмелевский Иван Петров

Алексеевка, Воловский район , Тульская губерния
Рождение ребёнка
08.03.1866 ст.

Дочь: (Хмелевская) Анастасия Иванова

Отец ребёнка: Хмелевский Иван Петров

Алексеевка, Воловский район , Тульская губерния
Рождение ребёнка
22.01.1869 ст.

Сын: Хмелевский Игнат Иванов

Отец ребёнка: Хмелевский Иван Петров

Алексеевка, Воловский район , Тульская губерния
Рождение ребёнка
Около 1872 ст.

Дочь: Якунина (Хмельнова) Анисия Иванова

Отец ребёнка: Хмелевский Иван Петров

Алексеевка, Воловский район , Тульская губерния
Рождение ребёнка
08.03.1874 ст.

Дочь: Хмелевская Дарья Иванова

Отец ребёнка: Хмелевский Иван Петров

Алексеевка, Воловский район , Тульская губерния
Рождение ребёнка
20.02.1876 ст.

Дочь: (Хмелевская) Евдокия Иванова

Отец ребёнка: Хмелевский Иван Петров

Алексеевка, Воловский район , Тульская губерния
Рождение ребёнка
26.08.1878 ст.

Дочь: (Хмелевская) Наталия Иванова

Отец ребёнка: Хмелевский Иван Петров

Алексеевка, Воловский район , Тульская губерния
Рождение ребёнка
05.10.1880 ст.

Дочь: (Хмелевская) Пелагея Иванова

Отец ребёнка: Хмелевский Иван Петров

Алексеевка, Воловский район , Тульская губерния
Рождение ребёнка
20.05.1883 ст.

Дочь: Хмельнова Евфросиния Иванова

Отец ребёнка: Хмелевский Иван Петров

Алексеевка, Воловский район , Тульская губерния
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.