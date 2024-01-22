Хмелевская (Хмелевская) Екатерина Кондратьева
Место рождения
Дата рожденияС 1838 по 1841 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Дочь: Хмелевская Матрена Иванова
Отец ребёнка: Хмелевский Иван Петров
Дочь: Хмелевская Федосия Иванова
Отец ребёнка: Хмелевский Иван Петров
Отец ребёнка: Хмелевский Иван Петров
Дочь: (Хмелевская) Матрена Иванова
Отец ребёнка: Хмелевский Иван Петров
Дочь: (Хмелевская) Анастасия Иванова
Отец ребёнка: Хмелевский Иван Петров
Отец ребёнка: Хмелевский Иван Петров
Дочь: Якунина (Хмельнова) Анисия Иванова
Отец ребёнка: Хмелевский Иван Петров
Дочь: Хмелевская Дарья Иванова
Отец ребёнка: Хмелевский Иван Петров
Дочь: (Хмелевская) Евдокия Иванова
Отец ребёнка: Хмелевский Иван Петров
Дочь: (Хмелевская) Наталия Иванова
Отец ребёнка: Хмелевский Иван Петров
Дочь: (Хмелевская) Пелагея Иванова
Отец ребёнка: Хмелевский Иван Петров
Дочь: Хмельнова Евфросиния Иванова
Отец ребёнка: Хмелевский Иван Петров